Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА

Кабінет міністрів України погодив звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА). Гусєв переходить на іншу роботу.

Про це у Telegram повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді, нардеп Василь Мокан.

За його словами, уряд узгодив проект указу президента про звільнення Гусєва в зв'язку з переходом на іншу роботу.

Крім того, сьогодні Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної інспекції містобудування України на Сергія Прохорова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Полетіли голови: навіщо у Зеленського почали "зачистку" голів областей" писало, що Гусєва можуть призначити керівником "Укроборонпрому". А найближчим часом з різних причин планується звільнення глав Дніпропетровської, Запорізької та Чернігівської ОДА.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський призначив Гусєва головою Херсонської ОДА в липні 2019 року. До цього він обіймав посаду заступника міністра оборони. На виборах до Ради він був під номером 41 в списку "Слуги народу", але ще до голосування на тлі інформаційної атаки заявив, що не йде на парламентські вибори.