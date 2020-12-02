Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Юрия Гусева с должности главы Херсонской областной государственной администрации (ОГА). Гусев переходит на другую работу.

Об этом в Telegram сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде, нардеп Василий Мокан.

По его словам, правительство согласовало проект указа президента об увольнении Гусева в связи с переходом на другую работу.

Кроме того, сегодня Кабмин временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной инспекции градостроительства Украины на Сергея Прохорова.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "Полетели головы: зачем у Зеленского начали "зачистку" глав областей" писало, что Гусева могут назначить руководителем "Укроборонпрома". А в ближайшее время по разным причинам планируется увольнение глав Днепропетровской, Запорожской и Черниговской ОГА.

Отметим, президент Владимир Зеленский назначил Гусева главой Херсонской ОГА в июле 2019 года. До этого он занимал пост заместителя министра обороны. На выборах в Раду он был под номером 41 в списке "Слуги народа", но еще до голосования на фоне информационной атаки заявил, что не идет на парламентские выборы.