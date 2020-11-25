Кабмін погодив звільнення голови Харківської ОДА Кучера

Кабінет міністрів погодив звільнення голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера. Таке рішення уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Кабмін при цьому погодив призначення на цю посаду Айни Тимчук.

Тимчук займає посаду керівника апарату Дніпропетровської ОДА. В ОДА вона працювала з 2000 по 2010 рік.

У 2010-2014 роках була заступником мера Харкова Геннадія Кернеса.

У 2015 році повернулася до Дніпропетровської області на посаду замлави ОДА, а з 2018 - очолила апарат облдержадміністрації.

Крім того, її колишній чоловік очолює зараз департамент захисту навколишнього середовища і природокористування Харківської ОДА.

Відзначимо, Кучер балотуватися на посаду мера Харкова. Однак у першому турі переміг чинний глава міста Геннадій Кернес.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада Харківська міська виборча комісія зареєструвала нинішнього харківського міського голову Геннадія Кернеса як переобраного на цій посаді. Заява про реєстрацію він переслав електронною поштою.

Підкреслимо, в кінці жовтня глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в деяких областях готуються заміни глав обласних державних адміністрацій.