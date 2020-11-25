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Кабмин согласовал увольнение главы Харьковской ОГА Кучера

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров согласовал увольнение главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера. Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Кабмин при этом согласовал назначение на эту должность Айны Тимчук.

Тимчук занимает должность руководителя аппарата Днепропетровской ОГА. В ОГА она работала с 2000 по 2010 год.

В 2010-2014 годах являлась заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса.

В 2015 году вернулась в Днепропетровскую область на должность замлавы ОГА, а с 2018 - возглавила аппарат облгосадминистрации.

Кроме того, ее бывший супруг возглавляет сейчас департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОГА.

Отметим, Кучер балотировался на должность мэра Харькова. Однако в первом туре победил действующий глава города Геннадий Кернес.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября Харьковская городская избирательная комиссия зарегистрировала нынешнего харьковского городского главу Геннадия Кернеса как переизбранного на этой должности. Заявление о регистрации он переслал по электронной почте.

Подчеркнем, в конце октября глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в некоторых областях готовятся замены глав областных государственных администраций.

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