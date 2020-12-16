Кабмін погодив призначення нових голів ще двох ОДА

Кабінет міністрів України схвалив призначення Олександра Старуха головою Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА). Також погоджено призначення Андрія Бойчука головою Івано-Франківської ОДА.
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.
Відзначимо, Старух уже очолював Запорізьку ОДА з вересня 2008 по березень 2010 року.
Бойчук раніше був помічником міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана, очолював Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора Міненерго. Останні роки займався волонтерською діяльністю.
Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський призначив Валентина Резніченка новим головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Також повідомлялося, що депутати Волинської обласної ради висловили недовіру голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку і попросили президента призначити нового керівника області. Погуляйка призначили головою ОДА в листопаді минулого року. Призначення погоджували на виїзному засіданні Кабінету міністрів в Маріуполі.