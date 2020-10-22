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Кабмін змінив голову митної служби України

Автор: Маріанна Присяжнюк

Кабмін змінив в.о. голови Державної митної служби. Андрій Павловський звільнений, а замість нього виконувати обов'язки керівника Держмитниці Євген Єнтіс.

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Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

Рішення про зміну керівника митної служби пов'язане з реформуванням митниці і майбутньою зміною кадрового складу.

У Кабміні відзначають, що це необхідний крок і політичне рішення для того, щоб очистити весь керівний склад митниці, аж до начальників регіонального рівня. Далі слід очікувати інші кадрові рішення на митниці.

Вчора повідомлялося, що Державна митна служба звільнила виконуючого обов'язки начальника Одеської митниці Дениса Пудрика. Також було вирішено провести повний аудит роботи місцевої митниці в зв'язку з фактами заниження митної вартості імпортних товарів.

Нагадаємо, на початку жовтня СБУ викрила схему з розмитнення імпортних автомобілів за участю посадових осіб Поліської митниці. Щомісячний оборот становив 400 тисяч доларів.

Також, у вересні СБУ затримувала співробітників цієї митниці. Правоохоронці тоді викрили масштабну схему з розмитнення автомобілів.

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