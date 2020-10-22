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Кабмин сменил главу таможенной службы Украины

Автор: Марианна Присяжнюк

Кабмин сменил и.о. главы Государственной таможенной службы. Андрей Павловский уволен, а вместо него исполнять обязанности руководителя Гостаможни будет Евгений Ентис.

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Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

Решение о смене руководителя таможенной службы связано с реформированием таможни и будущим изменением кадрового состава.

В Кабмине отмечают, что это необходимая мера и политическое решение для того, чтобы очистить весь руководящий состав таможни, вплоть до начальников регионального уровня. Дальше следует ожидать другие кадровые решения на таможне.

Вчера сообщалось, что Государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика. Также было решено провести полный аудит работы местной таможни в связи с фактами занижения таможенной стоимости импортных товаров.

Напомним, в начале октября СБУ разоблачила схему по растаможиванию импортных автомобилей при участии должностных лиц Полесской таможни. Ежемесячный оборот составлял 400 тысяч долларов.

Также, в сентябре СБУ задерживала сотрудников этой таможни. Правоохранители тогда разоблачили масштабную схему по растаможиванию автомобилей.

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