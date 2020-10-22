Кабмін сьогодні збереться на позачергове засідання

Уряд сьогодні, 22 жовтня, збереться на позачергове засідання. Тема засідання невідома.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

Засідання уряду має розпочатися найближчим часом.

Зазначимо, сьогодні Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має переглянути карантинне зонування. Минулого тижня в червону зону потрапили майже десять обласних центрів.

Нагадаємо, вчора уряд ухвалив рішення про переведення своїх засідань в онлайн-формат. Онлайн-засідання Кабміну розпочнуться вже з наступного тижня.

Крім того, Кабмін готує до публікації масштабний аудит держави. Основна частина аудиту вже готова.

Як писало РБК-Україна, готовий аудит держави уряд має представити через 2 тижні.

Додамо, на минулому засіданні уряд виділив півмільярда гривень на закупівлю дезінфекторів для навчальних закладів України.