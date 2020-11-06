Кабмін представив результати аудиту держави: основні показники

Уряд сьогодні представив результати економічного аудиту держави. Названі основні показники.

Про це йдеться в презентації уряду.

За даними аудиту, 85% невикористаного потенціалу землі. Зокрема, оцінка вартості землі значно нижче європейської.

Зараз в Україні розробляються 4632 родовища, більше 12 000 родовищ розвідані, але не розробляються. Загалом 409 млрд доларів невикористаного потенціалу в цій сфері.

У питанні водних ресурсів зараз невикористаний потенців складає 12 млрд доларів. Зокрема, щодо зрошення поточний стан в 5 разів менший від потенціалу.

За даними аудиту, 40 млрд доларів невикористаного потенціалу лісів. Площа лісів в Україні більша, ніж у Польщі. Втім, виробництво меблів в Україні значно нижче.

Невикористаний потенціал в торговій сфері складає 407 млрд доларів.

У презентації вказано, що у питанні технологічності виробництва в Україні в більшій мірі недостатня реалізація потенціалу. Втім, у металургії, мінеральних продуктах та агропродукції потенціал вище.

В питанні інвестицій в Україні 63 млрд доларів невикористаного потенціалу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів визначив 30 пріоритетних напрямків, які ляжуть в основу економічної стратегії України до 2030 року.