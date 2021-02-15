Кабмін підтримав законопроект про НАБУ, але фінального тексту ще немає

Кабінет міністрів підтримав законопроект про НАБУ з доопрацюванням. Робота над остаточним текстом документа займе кілька днів.

Про це РБК-Україна повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, нардеп від СН Василь Мокан.

За його словами, рішення було прийнято з доопрацюванням. Після доопрацювання цей документ буде внесений і зареєстрований в парламенті як урядовий законопроект.

"Сьогодні відбулося засідання Кабінету міністрів, на якому серед питань порядку денного розглядався проект закону про відповідність статусу НАБУ Конституції України. Фінальний текст можна буде побачити після реєстрації. Ключове - що рішення прийнято з доопрацюванням, тобто фінального тексту немає", - сказав Мокан.