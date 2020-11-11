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Кабмін схвалив розширення прав поліції щодо використання електрошокера

Автор: Роман Тверденко

Кабінет міністрів погодив законопроект про розширення прав поліції на використання електрошокера. У документі збільшили кількість ситуацій і осіб, до яких можливе застосування пристрою.

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Це рішення було затверджено на засіданні Кабміну в середу.

Згідно з новим законопроектом, поліції дозволяється використовувати електрошокер при:

  • затримання особи, що скоїла адміністративне чи кримінальне правопорушення і здійснює фізичний опір поліцейському;
  • затримання особи, яка вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається втекти;
  • затримання особи, яка вчиняє збройний опір або намагається втекти з-під варти;
  • затримання особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, які загрожують здоров'ю чи життю людей, зокрема поліцейського.

За поточними правилами, поліцейські можуть застосовувати електрошокер в разі нападу на поліцейського або на іншу людину / об'єкта, що знаходяться під охороною або ж під час нападу тварини, яка загрожує життю або здоров'ю людини, в тому числі поліцейського.

Новий законопроект ще належить затвердить депутатам Верховної ради.

Сьогодні, Кабінет міністрів також виділив 86 млн гривень для поліпшення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я. Додаткові кошти зокрема передбачаються дитячої лікарні "Охматдит".

Прогноз погоди
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