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Кабмин одобрил расширение прав полиции по использованию электрошокера

Автор: Роман Тверденко

Кабинет министров согласовал законопроект о расширении прав для полиции на использование электрошокера. В документе увеличили количество ситуаций и лиц, к которым допустимо применение устройства.

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Это решение было утверждено на заседании Кабмина в среду.

Согласно новому законопроекту, полиции разрешается использовать электрошокер при:

  • задержании лица, совершившего административное или криминальное правонарушение и осуществляет физическое сопротивление полицейскому;
  • задержании лица, совершившего тяжелое или особо тяжелое преступление и пытается сбежать;
  • задержании лица, осуществляещего вооруженное сопротивление или пытается сбежать из-под стражи;
  • задержании лица, угрожающего применением оружия и других предметов, которые угрожают здоровью или жизни людей, в частности полицейского.

По текущим правилам, полицейские могут применять электрошокер в случае нападения на полицейского или на другого человека/объекта, находящихся под охраной или же при нападении животного, которое угрожает жизни или здоровью человека, в том числе полицейского.

Новый законопроект еще предстоит утвердит депутатам Верховной рады.

Сегодня, Кабинет министров также выделил 86 млн гривен для улучшения материально-технического состояния учреждений здравоохранения. Дополнительные средства в частности предусматриваются детской больнице "Охматдет".

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