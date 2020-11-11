Кабмин одобрил расширение прав полиции по использованию электрошокера

Кабинет министров согласовал законопроект о расширении прав для полиции на использование электрошокера. В документе увеличили количество ситуаций и лиц, к которым допустимо применение устройства.
Это решение было утверждено на заседании Кабмина в среду.
Согласно новому законопроекту, полиции разрешается использовать электрошокер при:
По текущим правилам, полицейские могут применять электрошокер в случае нападения на полицейского или на другого человека/объекта, находящихся под охраной или же при нападении животного, которое угрожает жизни или здоровью человека, в том числе полицейского.
Новый законопроект еще предстоит утвердит депутатам Верховной рады.
Сегодня, Кабинет министров также выделил 86 млн гривен для улучшения материально-технического состояния учреждений здравоохранения. Дополнительные средства в частности предусматриваются детской больнице "Охматдет".