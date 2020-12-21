Ізраїль закрив кордони для іноземців через новий штам коронавірусу

Через новий штаму коронавірусу Ізраїль закриває кордони для іноземців. Крім того, обмеження торкнуться і громадян Ізраїлю, які повертаються з інших країн.

Про це йдеться в повідомленні канцелярії прем'єра Біньяміна Нетаньяху в Facebook.

Повідомляється, що за результатами засідання комісії міністрів по боротьбі з коронавірусом прийнято рішення негайно заборонити в'їзд іноземців з усіх країн до Ізраїлю.

З 14:00 середи, 23 грудня, ізраїльтяни, що повертаються з інших країн, мають пройти карантин у готелях строком у 10 днів при проходженні двох аналізів, або 14 днів без аналізів.

Ті, хто повертається в найближчі 48 годин, зобов'язані перебувати на домашньому карантині і зробити протягом двох днів аналіз за місцем проживання. Тривалість карантину - 10 днів при проходженні двох аналізів, або 14 днів без аналізів.

Дане рішення дійсне протягом 10 днів з можливістю продовження.

Нагадаємо, раніше Біньямін Нетаньяху пропонував закрити небо Ізраїлю для пасажирських перевезень.

РБК-Україна розбиралося, що з себе являє новий штам коронавірусу, і що важливо знати.