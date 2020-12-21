Ослаблення імунітету та норки: названі можливі причини мутації коронавірусу

Центр громадського здоров'я назвав можливі причини появи нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2, який зараз поширюється у Британії та інших країнах. Наразі є два можливі пояснення мутації коронавірусу.

Про це йдеться на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Перше пояснення - новий штам коронавірусу міг утворитися через інфекцію у пацієнта з імуносупресією, тобто ослабленням імунітету. Така тривала інфекція, як пояснюють в ЦГЗ, може призвести до накопичення мутацій із підвищеною швидкістю.

Мутація коронавірусу також могла статися через захворювання тварин. Вчені володіють даними про те, що шиповий протеїн нового виду коронавірусу має схожість зі штамом вірусу, який виявили у норок із Данії.

"На сьогодні немає ознак підвищеної тяжкості інфекції (або смертності), що пов’язані з цим варіантом SARS-CoV-2. Так само поки немає доказів того, що він впливає на дію вакцини чи лікування", - наголосили в ЦГЗ.

Нагадаємо, новий тип коронавірусу вже виявили у Британії, Нідерландах, Південно-Африканській Республіці, Данії та Австралії. Мутований коронавірус швидше поширюється, але при цьому не небезпечніший за інші види.

Як писало РБК-Україна, у Британії новий вид коронавірусу зафіксували ще у вересні, але поширюватися він почав у середині листопада.