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В Івано-Франківську через "червону зону" нічого не зміниться, - мер

Автор: Анастасия Рокитна

Попри "червону зону" карантину, всі заклади торгівлі Івано-Франківська можуть працювати у звичному режимі. Рішення щодо навчання в школах буде згодом.

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Про це вранці повідомив міський голова Руслан Марцінків у своєму відеозверненні.

Мер зазначив, що транспорт буде працювати в режимі спецперевезень чи навіть у звичному режимі, потяги також будуть їхати в звичному режимі.

“Франківськ, Тернопіль, Хмельницький - червона зона! Але виглядає, з обіцянок Кабміну та міністра Степанова, що дитячі садочки і школи будуть працювати за дозволом місцевої влади", - заявив він.

Також Марцінків зазначив, що від батьків і вчителів чекає пропозицій щодо навчання у школах - чи буде воно звичним, чи дистанційним.

Нагадаємо, Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження по регіонах "червоної зони" карантину.

Зазначимо, в четвер комісія ТЕБ та НС оновила зонування карантину. В "червону зону" потрапили вісім обласних центрів. Київ залишився в "помаранчевій зоні", а Запоріжжя залишилося єдиним обласним центром в "жовтій зоні".

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