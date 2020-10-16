В Ивано-Франковске из-за "красной зоны" ничего не изменится, - мэр

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

Несмотря на красную зону" карантина, все заведения торговли Ивано-Франковска могут работать в обычном режиме. Решение относительно обучения в школах будет вскоре.

Об этом утром сообщил городской глава Руслан Марцинкив в своем видеообращении.

Мэр отметил, что транспорт будет работать в режиме сперперевозок или даже в обычном режиме, поезда также будут ехать в обычном режиме.

“Франковск, Тернополь, Хмельницкий - красная зона! Но выглядит, по обещаниям Кабмина и министра Степанова, что детские сады и школы будут работать по разрешению местной власти", - заявил он.

Также Марцинкив отметил, что от родителей и учителей ждет предложений относительно обучения в школах - будет ли оно обычным или дистанционным.

Напомним, Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения по регионам "красной зоны" карантина.

Отметим, что в четверг комиссия ТЭБ и ЧС обновила зонирование карантина. В "красную зону" попали восемь областных центров. Киев остался в "оранжевой зоне", а Запорожье осталось единственным областным центром в "желтой зоне".