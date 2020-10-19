Іран погодився взяти відповідальність за катастрофу МАУ, - Єнін

Іран взяв на себе всю відповідальність за авіакатастрофу українського літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном. При цьому іранська сторона готова забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв незалежно від їх громадянства.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає прес-служба МЗС.

При цьому під час зустрічі з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифи, Єнін заявив про необхідність неупередженого та об'єктивного розслідування обставин авіакатастрофи і закликав іранську сторону забезпечити доступ до всіх відповідних матеріалів.

"Прогрес у переговорному процесі щодо українського літака буде сприяти нормалізації співпраці з Іраном у всіх сферах", - підкреслив він.

Іранський дипломат запевнив, що жодна третя країна не буде впливати на політику Ірану щодо України.

Нагадаємо, 8 січня цього року літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ був збитий двома іранськими ракетами під час вильоту з аеропорту Тегерана. На борту літака перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто з них не вижив. Іран стверджує, що літак був уражений ракетами із-за людської помилки.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в Тегерані розпочався другий етап переговорів між Україною та Іраном у справі про катастрофу літака МАУ.