Україна та Іран почали другий етап переговорів щодо авіакатастрофи літака МАУ

В Тегерані почались переговори про атакований український літак. Це вже другий етап переговорів між Україною та Іраном.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Сторони обговорюватимуть подальший перебіг розслідування та інші важливі аспекти - авіаційні, військові, кримінальне співробітництво, застосування міжнародних конвенцій.

"Почали другий раунд переговорів з Іраном щодо збиття літака МАУ рейсу PS752. Працюватимемо два дні", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна хоче з'ясувати всі обставини катастрофи.

В кінці липня у Києві відбувся перший раунд переговорів з іранською стороною, на якій Іран висловив готовність виплатити компенсації за збитий літак МАУ.

Зазначимо, 8 січня 2020 року літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ був збитий двома іранськими ракетами під час вильоту з аеропорту Тегерана. На борту літака перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто з них не вижив. Іран стверджує, що літак був уражений ракетами через людську помилку.