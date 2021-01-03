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Іран закликав Трампа не потрапити в "пастку" Ізраїлю і не спровокувати війну

Автор: Инна Собора

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф звернувся до президента США Дональда Трампа і закликав його не потрапити в "пастку" Ізраїлю. Мова йде про передбачуваний план Ізраїлю спровокувати війну з допомогою атак на американські сили в Іраку.

Про це пише Reuters.

США звинувачують підтримуваних Іраном бойовиків в регулярних ракетних атаках на американські об'єкти в Іраку. Однак жодне з відомих угруповань, підтримуваних Іраном, не взяло на себе відповідальність за удари.

"Нові розвіддані з Іраку вказують на те, що ізраїльські агенти-провокатори планують атаки проти американців, щоб поставити минає зі свого поста Трампа в скрутне становище фальшивим casus belli (привід для оголошення війни). Не потрапте в пастку. Будь феєрверк буде мати неприємні наслідки", - написав Зариф.

Ізраїль цю заяву не прокоментував.

Раніше повідомлялося, що Іран підвищила рівень боєготовності частини військово-морських сил у Перській затоці.

Військова активність Тегерана посилюється напередодні річниці загибелі генерал-майора Касема Сулеймані.

Його вбили в результаті американського ракетного обстрілу в Багдаді в січні 2020 року.

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