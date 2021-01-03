Иран призвал Трампа не попасть в "ловушку" Израиля и не спровоцировать войну

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обратился к президенту США Дональду Трампу и призвал его не попасть в "ловушку" Израиля. Речь идет о предполагаемом плане Израиля спровоцировать войну с помощью атак на американские силы в Ираке.

Об этом пишет Reuters.

США обвиняют поддерживаемых Ираном боевиков в регулярных ракетных атаках на американские объекты в Ираке. Однако ни одна из известных группировок, поддерживаемых Ираном, не взяла на себя ответственность за удары.

"Новые разведданные из Ирака указывают на то, что израильские агенты-провокаторы планируют атаки против американцев, чтобы поставить уходящего со своего поста Трампа в затруднительное положение фальшивым casus belli (поводом для объявления войны). Не попадите в ловушку. Любой фейерверк будет иметь неприятные последствия", - написал Зариф.

Израиль это заявление не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что Иран повысил уровень боеготовности части военно-морских сил в Персидском заливе.

Военная активность Тегерана усиливается в преддверии годовщины гибели генерал-майора Касема Сулеймани.

Его убили в результате американского ракетного обстрела в Багдаде в январе 2020 года.