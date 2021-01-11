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Імпічмент Трампа: стало відомо, коли можуть запустити процедуру

Автор: РБК-Україна

Палата представників США проголосує питання про імпічмент президента Дональда Трампа 13 січня. Швидше за все, нижня палата Конгресу схвалить запуск процедури.

Про це заявив голова регламентного комітету Палати представників Джим Макговерн (Демократична партія), передає Reuters.

"Важливо, щоб ми діяли, і важливо, щоб ми діяли дуже серйозно і обдумано... Ми очікуємо (голосування, - ред.) в середу. І я сподіваюся, що воно пройде", - зауважив конгресмен.

У той же час він не виключає, що республіканці будуть заперечувати проти прийняття резолюції, яка вимагає від віце-президента Майка Пенси застосування 25-ї поправки до Конституції для зміщення Трампа. В такому випадку, комітет буде змушений повторно винести статті імпічменту на голосування через 24 години.

"Те, що зробив цей президент, безсовісно, і його потрібно притягти до відповідальності", - додав Макговерн.

Нагадаємо, раніше спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що конгресмени закликають Пенса відсторонити Трампа від влади.

Також стало відомо, що Трамп передумав балотуватися на пост президента в 2024 році.

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