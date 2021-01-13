Імпічмент Трампа: у Палаті представників почалися дебати

Палата представників Конгресу США почала дебати з питання імпічменту президента Дональда Трампа. Очікується, що обговорення триватиме близько години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію дебатів на телеканалі CNN.

Конгресмени розглянуть резолюцію про імпічмент Трампа. У цьому документі чинного президента звинувачують у "підбурювання до повстання" за роль у заворушеннях у США і штурмі Капітолію, в ході яких загинули п'ятеро осіб.

Зазначимо, Трамп є єдиним президентом США, відносно якого двічі за один термін починався процес імпічменту. Але навіть якщо Палата представників сьогодні підтримає резолюцію, він найімовірніше зможе зберегти повноваження до завершення строку, оскільки ще потрібен час для рішення Сенату.

Нагадаємо, раніше віце-президент США Майк Пенс відмовив конгресменам від Демократичної партії в застосуванні 25-поправки до конституції щодо Трампа. Ця поправка дозволяє відсторонити від влади чинного президента.

У той же час прихильники Трампа вже закликають до насильства і зриву інавгурації обраного президента Джо Байдена, яка запланована на 20 січня.