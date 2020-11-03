RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Харківській міськраді розповіли, коли повернеться Кернес

Автор: Анастасия Рокитна

У Харківській міськраді спростували смерть мера міста Геннадія Кернеса. Він повернеться в місто, коли одужає.

Популярні новини

Про це директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у Кернеса було пошкоджено 70 відсотків легенів, його зараз доліковують.

"Кернес живий, вмирати не збирається. Рідні відвідують його кожен день, він йде на поправку", - написав він.

Зазначимо, присягу Геннадія Кернеса, в разі перемоги на виборах мера Харкова, можуть перенести через хворобу COVID-19. Функції мера Харкова до його присяги може виконувати секретар міськради.

Раніше в Харківській міськраді говорили, що загрози життєдіяльності і працездатності мера Харкова немає.

Детальніше про те, чи завадить хвороба Кернесу в разі перемоги на виборах, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Генадій Кернес