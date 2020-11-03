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В Харьковском горсовете рассказали, когда вернется Кернес

Автор: Анастасия Рокитна

В Харьковском горсовете опровергли смерть мэра города Геннадия Кернеса. Он вернется в город, когда выздоровеет.

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Об этом директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, у Кернеса было поражено 70 процентов легких, его сейчас долечивают.

"Кернес жив, умирать не собирается. Родные навещают его каждый день, он идет на поправку", - написал он.

Отметим, присягу Геннадия Кернеса, в случае победы на выборах мэра Харькова, могут перенести из-за болезни COVID-19. Функции мэра Харькова до его присяги может выполнять секретарь горсовета.

Ранее в Харьковском горсовете говорили, что угрозы жизнедеятельности и работоспособности мэра Харькова нет.

Подробнее о том, помешает ли болезнь Кернесу в случае победы на выборах, читайте в материале РБК-Украина.

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