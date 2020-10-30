Проти голови Конституційного суду відкрили справу за держзраду

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, а також державної зради.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у 2018 році він ніби-то самовільно зайняв не відведену йому земельну ділянку та ніби-то визнав повноваження у посадових осіб органів РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки.

"Таким чином він вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, журналісти програми "Схеми" встановили, що Тупицький не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії.

Сьогодні на брифінгу глава КСУ заявив, що не прийде на допит в Державне бюро розслідувань.

У ДБР раніше заявляли, що Тупицький перевіряється на участь у злочинній організації. Його викликали на допит на 2 листопада.