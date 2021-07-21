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Держдеп про США в нормандському форматі: це не те, що допоможе вирішити проблему

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Київ, Середа 21 липня 2021 14:56
Держдеп про США в нормандському форматі: це не те, що допоможе вирішити проблему Фото: радник Держдепу США Дерек Шолле (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

У Державному департаменті США не вважають, що сама можлива участь Вашингтона в нормандському форматі щодо Донбасу допоможе вирішити проблему. Оскільки проблемою є саме Росія.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник Державного департаменту США Дерек Шолле.

"На даний момент, я вважаю, участь США в нормандському форматі, - це, напевно, не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема - це Росія, Росія - це агресор, той, хто створює проблеми", - зазначив він.

За його словами, Вашингтон хоче підтримати процес мирного врегулювання і змусити Росію припинити те, що вона робить.

"Президент Байден чітко доніс це до Путіна на їх зустрічі в Женеві місяць тому. І знову-таки, це буде темою зустрічі президентів (Байдена і Зеленського, - ред.): прокласти шлях вперед до спільної роботи над зниженням напруженості і надати Україні підтримку, яка їй потрібна, щоб захистити себе", - зазначив Шолле.

Нагадаємо, раніше заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що в Кремлі не проти участі США в нормандському форматі, але є певні умови.

Український президент Володимир Зеленський наполягає на залученні Вашингтона до переговорів.

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