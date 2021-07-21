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Госдеп о США в нормандском формате: это не то, что поможет решить проблему

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Киев, Среда 21 июля 2021 14:56
Госдеп о США в нормандском формате: это не то, что поможет решить проблему Фото: советник Госдепа США Дерек Шолле (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

В Государственном департаменте США не считают, что само возможное участие Вашингтона в нормандском формате по Донбассу поможет решить проблему. Поскольку проблемой является именно Россия.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.

"На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, - это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема - это Россия, Россия - это агрессор, тот, кто создает проблемы", - отметил он.

По его словам, Вашингтон хочет поддержать процесс мирного урегулирования и заставить Россию прекратить то, что она делает.

"Президент Байден четко донес это до Путина на их встрече в Женеве месяц назад. И опять-таки, это будет темой скорой встречи президентов (Байдена и Зеленского, - ред.): проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя", - отметил Шолле.

Напомним, ранее замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в Кремле не против участия США в нормандском формате, но есть определенные условия.

Украинский президент Владимир Зеленский настаивает на привлечении Вашингтона к переговорам.

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