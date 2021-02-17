Річниця Майдану: Рада засудила злочинний режим Януковича

"За" проголосували 295 парламентаріїв.

Рада таким чином заявила, що Революція гідності - один з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи.

"Розслідування злочинів, скоєних під час Революції гідності має бути завершене і проведене ефективно. Винуватці мають постати перед судом та в ході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності. Подальше зволікання в цьому питанні недопустиме", - сказано у документі.

У заяві вказано, що акти приниження людської гідності, які відбувалися шість років тому на Майдані Незалежності у Києві, а так само в інших місцях столиці та різних міст, селищ та сіл по всій державі, не мають повторитися.

У документі підкреслюється, що узурпація влади однією з її гілок, партією чи окремим посадовцем є абсолютно недопустимим явищем, що спричиняє довготривалі тяжкі наслідки.

"Трагічні події Революції гідності, анексія Автономної республіки Крим та міста Севастополя, а також триваюча збройна агресія Російської Федерації та окупація нею окремих районів Донецької та Луганської областей стались не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого ним злочинного режиму, який підтримувався Російською Федерацією і діяв всупереч національним інтересам України", - сказано у заяві.

Крім того, протиправну діяльність окремих працівників підрозділів міліції особливого призначення "Беркут", міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів та інших посадових і службових осіб під час Революції гідності Рада засудила як таку, що завдала непоправної шкоди державі та суспільству.