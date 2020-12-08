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Голову Фонду держмайна знову хотіли підкупити

Автор: Дмитро Левицький

Керівнику Фонду державного майна України знову пропонували хабар. Грошову винагороду пропонував колишній працівник "Миколаївобленерго", 70% акцій якого належать державі.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на сторінці в Facebook.

За даними прокуратури, колишній посадовець обленерго пропонував 100 тисяч доларів за призначення на посаду голови правління "Миколаївобленерго". Половину хабаря він обіцяв надати одразу, а решту - після призначення.

Екс-посадовець, як розповіли в САП, також пропонував щомісячно платити голові Фонду держмайна по 200 тисяч доларів як частину "тіньового" прибутку.

"Чоловіка було викрито на "гарячому" під час надання першої частини неправомірної вигоди. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, 29 січня правоохоронці затримали трьох осіб під час надання керівнику Фонду держмайна хабаря у розмірі 50 тисяч доларів. В цілому вони обіцяли 5 млн доларів за призначення директора Одеського припортового заводу.

Як писало РБК-Україна, двох фігурантів справи про підкуп глави Фонду держмайна суд відправив під домашній арешт, а третього зобов'язали носити електронний браслет.

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