Главу Фонда госимущества снова хотели подкупить

Руководителю Фонда государственного имущества Украины опять предлагали взятку. Денежное вознаграждение предлагал бывший работник "Николаевоблэнерго", 70% акций которого принадлежат государству.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на странице в Facebook.

По данным прокуратуры, бывший чиновник облэнерго предлагал 100 тысяч долларов за назначение на должность главы правления "Николаевоблэнерго". Половину взятки он обещал предоставить сразу, а остальное - после назначения.

Экс-чиновник, как рассказали в САП, также предлагал ежемесячно платить главе Фонда госимущества по 200 тысяч долларов как часть "теневого" дохода.

"Мужчина был разоблачен на "горячем" во время предоставления первой части неправомерной выгоды. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении", - отметили в прокуратуре.

Напомним, 29 января правоохранители задержали трех человек во время предоставления руководителю Фонда госимущества взятки в размере 50 тысяч долларов. В целом они обещали 5 млн долларов за назначение директора Одесского припортового завода.

Как писало РБК-Украина, двух фигурантов дела о подкупе главы Фонда госимущества суд отправил под домашний арест, а третьего обязали носить электронный браслет.