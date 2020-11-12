ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС міг би оголосити Україну кандидатом на вступ у 2027, - посол Литви

Новость на русском → Київ, Четвер 12 листопада 2020 13:43
ЄС міг би оголосити Україну кандидатом на вступ у 2027, - посол Литви Фото: посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас (facebook com valdemaras sarapinas)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз міг би оголосити Україну кандидатом на вступ у 2027 році. Ця мета міститься в ініціативі колишнього литовського прем'єра Андрюса Кубілюса "Україна-2027".

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив посол Литви Вальдемарас Сарапінас.

За його словами, основна мета ініціативи Кубілюса - об'єднати зусилля країн Євросоюзу для допомоги Україні в реформах та зростанні її економіки.

"Під час другого головування Литви в Раді ЄС, яке відбудеться в 2027 році, Європейський союз міг би оголосити Україну кандидатом до ЄС ", - сказав Сарапінас.

Він зазначив, що це мобілізувало б Україну в питанні подальших демократичних реформ.

"Без сумніву, це амбітний план. Щоб він здійснився, для України важливо закріпити успіхи і надалі рішуче виконувати реформи, а для ЄС - всіляко і послідовно підтримувати європейський вибір України", - додав Сарапінас.

Він також повідомив, що в середині 2021 року в Вільнюсі відбудеться четверта конференція щодо реформ в Україні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна не просто стати членом Європейського союзу, а бути рівноправним його учасником.

Він також зазначав, що Україна прагне отримати чітку і сформульовану перспективу членства в ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз Україна вступление в ЕС
NEWS
Разумков заразився коронавірусом
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Разумков заразився коронавірусом
DAILY
Долар атакує. Яким буде курс гривні до кінця року
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Долар атакує. Яким буде курс гривні до кінця року