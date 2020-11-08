Глава Нацбанку відправився на переговори з МВФ та іншими кредиторами

Голова Національного банку України Кирило Шевченко вирушив на переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ). В рамках візиту до США пройдуть зустрічі й з іншими кредиторами.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ у Facebook.

Повідомляється, що Шевченко перебуватиме з офіційним робочим візитом у Вашингтоні протягом 8-13 листопада.

"Мета візиту - обговорення стану та перспектив співробітництва України з міжнародними партнерами. В рамках візиту заплановані зустрічі з керівництвом Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна виконала вже 4 з 10 структурних маяків меморандуму з МВФ. За його словами, ще два пункти знаходяться на стадії фіналізації, тому Київ розраховує, що черговий транш надійде ще в 2020 році.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що місії МВФ в Україні не буде через рішення Конституційного суду про скасування електронного декларування. За його словами, Київ відразу отримав відповідні сигнали від західних партнерів.