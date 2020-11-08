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Глава Нацбанка отправился на переговоры с МВФ и другими кредиторами

Новина українською → Вашингтон, Воскресенье 08 ноября 2020 15:17
Глава Нацбанка отправился на переговоры с МВФ и другими кредиторами Фото: Кирилл Шевченко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отправился на переговоры с Международным валютным фондом (МВФ). В рамках визита в США пройдут встречи и с другими кредиторами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ в Facebook.

Сообщается, что Шевченко будет находиться с официальным рабочим визитом в Вашингтоне в течение 8-13 ноября.

"Цель визита - обсуждение состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами. В рамках визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина выполнила уже 4 из 10 структурных маяков меморандума с МВФ. По его словам, еще два пункта находятся на стадии финализации, поэтому Киев рассчитывает, что очередной транш поступит еще в 2020 году.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что миссии МВФ в Украине не будет из-за решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования. По его словам, Киев сразу получил соответствующие сигналы от западных партнеров.

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