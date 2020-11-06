Україна виконала 4 з 10 структурних маяків МВФ, - Марченко

Україна виконала вже 4 з 10 структурних маяків меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Київ розраховує, що черговий транш надійде ще в 2020 році.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів в інтерв'ю порталу "Мінфін" передає сайт міністерства.

За його словами, Україна вже скоротила частку непрацюючих кредитів і запустила ринок газу.

"Також виконано завдання щодо реформування митниці та податкової - створені єдині юридичні особи. Удосконалено статут НАК "Нафтогаз" та внесено зміни до положення, яким регулювалися заробітні плати наглядових рад і правлінь державних компаній", - додав Марченко.

Він також додав, що на сьогодні завершується виконання ще двох структурних маяків.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль виключив вплив ситуації навколо Конституційного суду і скасування антикорупційного законодавства на співпрацю з МВФ.

Зазначимо, згідно з меморандумом, Україна повинна також привести тарифи у відповідність з ринком, покращити ліквідність банків через зміни до положення про ФГВФО, внести зміни до закону про Вищу раду юстиції, закону про банки, розширити повноваження НБУ та провести аудит бюджетних витрат, пов'язаних з боротьбою з COVID-19.