Глава Державної судової адміністрації подав у відставку

Глава Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк написав заяву про відставку. Заяву найближчим часом розгляне Вища рада правосуддя.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Державній судовій адміністрації.
"Так, Холоднюк написав заяву про відставку", - зазначив співрозмовник.
Цю заяву найближчим часом повинна розглянути Вища рада правосуддя, яка і виносить рішення про звільнення і призначення голови Державної судової адміністрації.
Нагадаємо, 1 жовтня Вищий антикорупційний суд відсторонив Холоднюка з посади. Він проходить підозрюваним у справі екс-глави Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка.
Правоохоронці просили усунути Холоднюка з посади через можливість перешкоджання слідству, незаконного впливу на свідків, спеціалістів, спотворення або знищення речей і документів.
Як писало РБК-Україна, главі Окружного адміністративного суду Києва інкримінують спробу захоплення влади, а також вплив на Вищу кваліфікаційну комісію суддів.
Крім суддів ОАСК фігурантами справи стали Холоднюк і четверо юристів.