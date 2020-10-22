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Глава Государственной судебной администрации подал в отставку

Автор: Олег Черныш, Юлия Струк

Глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк написал заявление об отставке. Заявление в ближайшее время рассмотрит Высший совет правосудия.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Государственной судебной администрации.

"Да, Холоднюк написал заявление об отставке", - отметил собеседник.

Это заявление в ближайшее время должен рассмотреть Высший совет правосудия, который и выносит решение об увольнении и назначении главы Государственной судебной администрации.

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Напомним, 1 октября Высший антикоррупционный суд отстранил Холоднюка от должности. Он проходит подозреваемым по делу экс-главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка.

Правоохранители просили отстранить Холоднюка от должности из-за возможности препятствования следствию, незаконного влияния на свидетелей, специалистов, искажения или уничтожения вещей и документов.

Как писало РБК-Украина, главе Окружного административного суда Киева инкриминируют попытку захвата власти, а также влияние на Высшую квалификационную комиссию судей.

Кроме судей ОАСК фигурантами дела стали Холоднюк и четверо юристов.

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