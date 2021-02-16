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Загибель українських військових: Зеленський після візиту в ОАЕ провів нічну нараду

Новость на русском → Бориспіль, Вівторок 16 лютого 2021 04:34
Загибель українських військових: Зеленський після візиту в ОАЕ провів нічну нараду Фото: нарада Зеленського (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду в аеропорту "Бориспіль" після прильоту з Об'єднаних арабських еміратів. На нараді обговорювалася загибель українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На зустрічі були присутні міністр оборони Андрій Таран, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець та член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Герасименко.

Повідомляється, що наразі розглядається три версії підриву трьох українських військових на міні неподалік Новолуганського: порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями, теракт незаконних збройних формувань, недбале ставлення військових до служби.

"Питань і досі залишається багато. Хто встановлював міни? Чому про них не були попереджені наші хлопці, які несли службу на цій території? Були там покажчики, які попередили про міни? Деякі дані просто неможливо встановити за добу. ДБР вже почало розслідування", - заявив Зеленський.

Президент наголосив на необхідності посилити розмінування на Донбасі і дав 10 днів на розслідування причин загибелі військових.

Нагадаємо, українські бійці підірвалися 14 лютого в районі Новолуганського. Цей населений пункт знаходиться за декілька кілометри від Горлівки.

У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський відправив у зону ООС міністра оборони Андрія Тарана і головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака розслідувати трагедію.

Державне бюро розслідувань відкрило справу за статтею "недбалість".

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