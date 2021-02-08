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Німеччина, Швеція і Польща дзеркально вислали російських дипломатів

Автор: РБК-Україна

Німеччина, Швеція і Польща оголосили про висилку російських дипломатів. Це дзеркальна відповідь на дії Росії, яка минулого тижня оголосила персонами нон грата дипломатів з цих країн за участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Сьогодні ввечері посольствам Росії в Німеччині, Швеції та Польщі повідомлять, що по одному російському дипломату в кожній з цих країн оголосять персоною нон грата в якості скоординованої відповіді на висилку в п'ятницю", - зазначив журналіст.

Станом на 17:40 за Києвом стало відомо, що Швеція офіційно висилає російського дипломата.

"Ми повідомили російському послу, що співробітника російського посольства просять покинути Швецію. Це чітка відповідь на неприйнятне рішення про висилку шведського дипломата, який лише виконував свої обов'язки", - зазначила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Такі ж заходи прийняли Польща та Німеччина. Зокрема, буде вислано співробітника російського консульства в Познані, а також дипломата з посольства Росії в Берліні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз засудив висилку дипломатів з Росії, але впевнений, що дипломатичні канали мають залишатися відкритими.

Україна теж відреагувала на скандал, заявивши, що Росія в черговий раз порушила міжнародні зобов'язання.

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