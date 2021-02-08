Германия, Швеция и Польша зеркально выcлали российских дипломатов

"Сегодня вечером посольствам России в Германии, Швеции и Польше сообщат, что по одному российскому дипломату в каждой из этих стран объявят персоной нон грата в качестве скоординированного ответа на высылку в пятницу", - отметил журналист.

По состоянию на 17:40 по Киеву стало известно, что Швеция официально высылает российского дипломата.

"Мы сообщили российскому послу, что сотрудника российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности", - отметила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Такие же меры приняли Польша и Германия. В частности, будет выслан сотрудник российского консульства в Познани, а также дипломат из посольства России в Берлине.