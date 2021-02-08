UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Германия, Швеция и Польша зеркально выcлали российских дипломатов

Автор: РБК-Украина

Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов. Это зеркальный ответ на действия России, которая на прошлой неделе объявила персонами нон грата дипломатов из этих стран за участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Популярные новости
У Путина назвали Украину частью "русского мира" 08 февраля 2021
Зеленский: мы не дадим никому приватизировать русский язык 05 февраля 2021
Проект о принудительном отселении россиян не противоречит праву ЕС, - комитет ВР 05 февраля 2021
Данилов о санкциях против трех каналов: отменить уже невозможно 05 февраля 2021
Рада снова хочет изменить закон о госслужбе: что предлагается 05 февраля 2021
В Украине вернут "красную" зону карантина: кто туда попадет и почему 05 февраля 2021
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию 08 февраля 2021
В Украине создадут Центр противодействия дезинформации 06 февраля 2021
Глава партии Меркель: дело Навального - не основание для отмены "Северного потока-2" 05 февраля 2021
Аваков: когда запретили "каналы Медведчука", началось освобождение Донбасса и Крыма 05 февраля 2021

"Сегодня вечером посольствам России в Германии, Швеции и Польше сообщат, что по одному российскому дипломату в каждой из этих стран объявят персоной нон грата в качестве скоординированного ответа на высылку в пятницу", - отметил журналист.

По состоянию на 17:40 по Киеву стало известно, что Швеция официально высылает российского дипломата.

"Мы сообщили российскому послу, что сотрудника российского посольства просят покинуть Швецию. Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата, который только выполнял свои обязанности", - отметила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Такие же меры приняли Польша и Германия. В частности, будет выслан сотрудник российского консульства в Познани, а также дипломат из посольства России в Берлине.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз осудил высылку дипломатов из России, но уверен, что дипломатические каналы должны оставаться открытыми.

Украина тоже отреагировала на скандал, заявив, что Россия в очередной раз нарушила международные обязательства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияНавальныйдипломаты
Читайте также
Франция отказалась от участия в археологическом проекте в Крыму
В МИД Украины благодарны Латвии за запрет российского телеканала
Прогноз погоды