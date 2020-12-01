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У Німеччині знайшли спосіб обійти санкції проти "Північного потоку-2", - Bild

Автор: РБК-Україна

У Німеччині можуть створити спеціальний фонд, який допоможе компаніям обійти санкції США проти газопроводу "Північний потік-2". Завдяки цьому задіяні в проекті німецькі компанії не будуть прямо взаємодіяти з російською стороною.

Про це пише Bild.

Повідомляється, що прем'єр землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіг планує створити спеціальний фонд щодо захисту клімату. Цей фонд надалі класифікуватиме "Північний потік-2", як один з найважливіших елементів захисту навколишнього середовища в регіоні.

Очікується, що дана організація послужить успішному завершенню проекту. Зокрема, фонд створить підприємство, продукти і послуги якого будуть служити завершення будівництва газопроводу. З його допомогою компанії не будуть на пряму взаємодіяти з російською стороною, у зв'язку з чим на них не будуть поширюватися санкції США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2". За даними The Wall Street Journal, цього домагаються українські лобісти.

Також стало відомо, що будівництво "Північного потоку-2" продовжиться в грудні.

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