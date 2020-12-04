RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Генсеком ОБСЄ вперше стала жінка

Автор: РБК-Україна

Генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) вперше в історії стала жінка. На цю посаду призначили німецького дипломата Хельгу Шмід.

Про це йдеться в повідомленні представництва Німеччини в цій організації в Twitter.

Зазначимо, Шмід з вересня 2016 року займала посаду генсека Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS). Серед іншого, вона брала участь в переговорах Євросоюзу щодо ядерної угоди з Іраном.

До Шмід посаду генсека ОБСЄ займав швейцарець Томас Гремінгер з липня 2017 року до липня 2020 року. Низка країн-учасниць організації виступила проти продовження його мандата.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська делегація в ТКГ готує письмову ноту Моніторинговій місії ОБСЄ у зв'язку з порушенням режиму припинення вогню на Донбасі в районі Водяного.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ продовжити тиск на Росію.

"Необхідно відновити повагу до базових принципів і зобов'язань ОБСЄ. Потрібно продовжувати тиск на Росію, щоб змусити її змінити поведінку", - зазначив міністр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОБСЄгенсек