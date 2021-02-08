ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У генпрокурора не виключають продовження відсторонення Тупицького

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 16:58
У генпрокурора не виключають продовження відсторонення Тупицького Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Олег Черниш

Відсторонення Олександра Тупицького від посади голови Конституційного суду можуть продовжити. В Офісі генерального прокурора не виключають такої можливості.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

Питання продовження терміну відсторонення Тупицького від посади буде розглянуто при продовженні строку досудового розслідування.

"Офіс генпрокурора не виключає такої можливості (продовження відсторонення голови КСУ - ред.), оскільки зараз проведені не всі слідчі дії", - сказав співрозмовник видання.

Як відомо, 29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ на 2 місяці. Це рішення пов'язане з притягненням голови Конституційного суду до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, в середині січня Держбюро розслідувань повідомило Тупицкому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя.

Як розповіли в КСУ, незважаючи на відсторонення від посади, Тупицький продовжує працювати з документами, але віддалено.

Додамо, Тупицький просив Верховний суд скасувати указ Зеленського про його відсторонення від посади, але отримав відмову.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Конституционный суд Украины Генпрокурор отстранение
NEWS
У Зеленського заявили, що в Україні насильно не вакцинуватимуть від СOVID
У Зеленського заявили, що в Україні насильно не вакцинуватимуть від СOVID
DAILY
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію
Уляна Безпалько, Сергій Щербина Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію