У генпрокурора не исключают продления отстранения Тупицкого
Отстранение Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда могут продлить. В Офисе генерального прокурора не исключают такой возможности.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.
Вопрос продления срока отстранения Тупицкого от должности будет рассмотрен при продлении срока досудебного расследования.
"Офис генпрокурора не исключает такой возможности (продления отстранения главы КСУ - ред.), поскольку сейчас проведены не все следственные действия", - сказал собеседник издания.
Как известно, 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на 2 месяца. Это решение связано с привлечением главы Конституционного суда к уголовной ответственности.
Напомним, в середине января Госбюро расследований сообщило Тупицкому о подозрении в совершении уголовных правонарушений против правосудия.
Как рассказали в КСУ, несмотря на отстранение от должности, Тупицкий продолжает работать с документами, но удаленно.
Добавим, Тупицкий просил Верховный суд отменить указ Зеленского о его отстранении от должности, но получил отказ.