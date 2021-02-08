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У генпрокурора не исключают продления отстранения Тупицкого

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 16:58
У генпрокурора не исключают продления отстранения Тупицкого Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Олег Черныш

Отстранение Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда могут продлить. В Офисе генерального прокурора не исключают такой возможности.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

Вопрос продления срока отстранения Тупицкого от должности будет рассмотрен при продлении срока досудебного расследования.

"Офис генпрокурора не исключает такой возможности (продления отстранения главы КСУ - ред.), поскольку сейчас проведены не все следственные действия", - сказал собеседник издания.

Как известно, 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на 2 месяца. Это решение связано с привлечением главы Конституционного суда к уголовной ответственности.

Напомним, в середине января Госбюро расследований сообщило Тупицкому о подозрении в совершении уголовных правонарушений против правосудия.

Как рассказали в КСУ, несмотря на отстранение от должности, Тупицкий продолжает работать с документами, но удаленно.

Добавим, Тупицкий просил Верховный суд отменить указ Зеленского о его отстранении от должности, но получил отказ.

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