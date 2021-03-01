ДБР відкрило на Тупицького справу про самоправство

Згідно з ними, 12 січня Головне слідче управління ДБР почало кримінальне провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі.

В рамках справи досліджуються обставини скликання зборів суддів КСУ 5 січня для розгляду ситуації з відстороненням Тупицького від посади. Рішення про відсторонення ухвалив президент Володимир Зеленський.

Слідчі ДБР, зокрема, з'ясовують, хто і як готував заяву зборів суддів КСУ по даній ситуації. Крім того, суд дав правоохоронцям доступ до внутрішньої документації суду, зокрема до протоколів і стенограм засідань.

КСУ вирішив оскаржити це в Апеляційному суді, але безуспішно. Колегія Київського апеляційного суду відмовилася розглядати цю скаргу.