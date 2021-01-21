Гармаш про "експертів ЛДНР" на переговорах: процес намагаються довести до абсурду

Російська сторона залученням так званих "експертів" з окупованого Донбасу до переговорів у політичній підгрупі намагається довести цей процес до абсурду. Нові люди тільки внесли більше деструктиву.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Донецька і експерт в українській делегації у політичній підгрупі Сергій Гармаш.

За його словами, Росія лише намагається зняти з себе відповідальність і підставляє недоговороздатних осіб.

"Зрозуміло, що Україна не може домовлятися з людьми, які реально не приймають рішення. Тому я не бачу зараз ніякого прогресу в політичній групі... Додалося деструктиву. Сьогодні (19 січня, - ред.) вони привели на засідання якихось "громадських консультантів". Переговорний процес намагаються довести до абсурду", - зазначив Гармаш.

При цьому він підкреслив, що на сьогодні більш чітко позначається принципова позиція української сторони.

"Зараз ми менше дозволяємо на себе тиснути, а значить у нас буде більше можливості вирішувати питання, які стосуються безпосередньо людей, пов'язаних із цим конфліктом", - додав він.

Нагадаємо, цього тижня повідомлялося, що на переговорах по Донбасу з'явилися нові люди. Сьогодні стало відомо, ким є ці люди.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що російська сторона намагається заблокувати переговорний процес і зробити представників "ЛДНР" повноцінними учасниками.