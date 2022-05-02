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Фронт у Придністров'ї Україні не потрібен, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що ескалація в невизнаному Придністров'ї не входить в інтереси України, Молдови та Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дипломата під час прес-конференції.

Кулеба впевнений, що спільні зусилля всіх зацікавлених сторін зроблять ескалацію неможливою. Бойові дії в "Придністровській Молдавській Республіці", на його думку, зашкодять інтересам багатьох.

"Молдові не потрібен ще один фронт у Придністров'ї, Україні він не потрібен, і переконаний, що Європі теж не потрібен. Будемо спільно стримувати ескалацію та тримати ситуацію під контролем", – заявив міністр.

Напередодні The Times з посиланням на українську розвідку опублікувало дані про плани вторгнення РФ до Молдови. У невизнаному Придністров'ї можуть десантуватися російські війська.

Нагадаємо, що міністр Кулеба озвучив складові перемоги України над РФ.

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УкраїнаМолдоваПриднестровьеЄвропаДмитро Кулеба