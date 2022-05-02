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Фронт в Приднестровье Украине не нужен, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что эскалация в непризнанном Приднестровье не входит в интересы Украины, Молдовы и Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление дипломата во время пресс-конференции.

Кулеба уверен, что совместные усилия всех заинтересованных сторон сделают эскалацию невозможной. Боевые действия в "Приднестровской Молдавской Республике", по его мнению, нанесут ущерб интересам многих.

"Молдове не нужен еще один фронт в Приднестровье, Украине он не нужен и убежден, что Европе тоже не нужен. Будем совместно сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем", – заявил министр.

Накануне The Times со ссылкой на украинскую разведку опубликовало данные о планах вторжения РФ в Молдову. В непризнанном Приднестровье могут десантироваться российские войска.

Напомним, что министр Кулеба озвучил составляющие победы Украины над РФ.

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УкраинаМолдоваПриднестровьеЕвропаДмитрий Кулеба