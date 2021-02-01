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Фракція "Слуга народу" збирається розглянути можливе виключення Дубінського

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 лютого 2021 14:31
Фракція "Слуга народу" збирається розглянути можливе виключення Дубінського Фото: Олександр Дубінського (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Представники фракції обговорять можливе виключення зі складу народного депутата Олександра Дубинського.

Про це написав на своєму Telegram-каналі народний депутат Олександр Качура.

Засідання фракції відбудеться о 18:00. Народні обранці розглянуть головні законопроекти, які будуть розглядатися ВРУ на пленарному тижні, зокрема законопроект про систему громадського здоров'я № 4142.

А також в порядку денному питання щодо відставки голови аграрного комітету Миколи Сольского і оголошення результатів голосування про можливе виключення зі складу фракції Олександра Дубинського.

Нагадаємо, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін зустрічалася з фракцією "Слуга народу" через внесення нардепа Олександра Дубінського до санкційного списку.

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти кількох українців, в тому числі нардепа Дубінського.

РБК-Україна писало, що "Слуга народу" на засіданні фракції так і не вирішила, що з ним робити.

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