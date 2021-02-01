Фракция "Слуга народа" собирается рассмотреть возможное исключение Дубинского
Сегодня вечером состоится заседание фракции "Слуга народа". Представители фракции обсудят возможное исключение из состава народного депутата Александра Дубинского.
Об этом написал на своем Telegram-канале народный депутат Александр Качура.
Заседание фракции состоится в 18:00. Народные избранники рассмотрят главные законопроекты, которые будут рассматриваться ВРУ на пленарной неделе, в частности законопроект о системе общественного здоровья № 4142.
А также в повестке дня вопрос относительно отставки главы аграрного комитета Николая Сольского и объявление результатов голосования о возможном исключении из состава фракции Александра Дубинского.
Напомним, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин встречалась с фракцией "Слуга народа" из-за внесения нардепа Александра Дубинского в санкционный список.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против нескольких украинцев, в том числе нардепа Дубинского.
РБК-Украина писало, что "Слуга народа" на заседании фракции так и не решила, что с ним делать.