Фонди соцстраху будуть видавати виплати безробітним на організацію бізнесу

В Україні Фонд соціального страхування та Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування уповноважили видавати виплати безробітним на організацію бізнесу. Верховна рада ухвалила відповідний законопроект №3692 у другому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За документ проголосували 295 парламентарів. Він вносить зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" закону про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.
У документі прописана можливість за рахунок коштів вище зазначених фондів фінансувати видатки на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності.
Також фонди на випадок безробіття у цей період здійснюють страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) залежно від ступеня втрати працівником професійної працездатності в разі, якщо він постраждав від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Крім того, фонди також здійснюють:
Нагадаємо, на початку вересня Рада ухвалила відповідний законопроект №3692 за основу.
Як писало РБК-Україна, наприкінці жовтня Нацбанк України поліпшив прогноз по безробіттю в Україні у 2020 році за методологією Міжнародної організації праці до 9,4%. У липні НБУ прогнозував безробіття на рівні 10%.